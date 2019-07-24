يقوم مكتب العمل بتقديم الخدمات الالكترونية مثل “الاستعلام عن صلاحية رخصة العمل” ويكون ذلك عن طريق “رقم الاقامة او رقم الحدود او رقم السداد” ويمكن للمواطنين الذين يقيمون في المملكة العربية السعودية أن يقوموا بالاستعلام عن رخصة العمل الخاصة بهم.

وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بتقديم رخصة التي تعتبر بمثابة موافقة من قبل الوزارة وهي مهمة للمؤسسات والشركات وتعتبر من المتطلبات التي يمكن وجودها لكي نتمكن من استخراج او تجديد الاقامة الخاصة بموظف أو عامل.

الاستعلام عن رقم الحدود برقم الاقامة

أي شخص مقيم داخل المملكة العربية السعودية بحاجة الي رقم الحدود وهو (الرقم الموجود بالجواز والمكتوب بخط اليد وغالبا يبدأ بالرقم 4 أو 3 وهو رقم مخصص للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية وهو يعتبر رقم الاقامة بالنسبة للوافد الجديد قبل إصدار إقامته.

هذا ومن المقرر أن طريقة الاستعلام تقوم من خلال “إدخال رقم الحدود برقم الاقامة” ويمكن الاستعلام عن وافد جديد “برقم الإقامة ورقم الحدود” وأن المملكة تضم على أرضها اكثر من 12 مليون مغترب وهذا شي ضروري للوافدين إلى المملكة العربية السعودية, من المصالح الحكومية الضرورية خدمة مصلحة الجوازات لانها تشكل اهمية كبيرة لكل الوافدين مثل تجديد الاقامة واستخراج تأشيرة أو الخروج والعودة الي المملكة العربية السعودية.