شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يُعلن تمديد التسجيل بأكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان في العالم والان مع التفاصيل
أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، عن تمديد باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، والتي تُقدر جوائزها بـ12 مليون ريال.
وكتب تركي آل الشيخ، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:
أنه بعد الاقبال الشديد من 62 حول العالم للتسجيل فى المسابقة قررنا مد فترة التسجيل حتى لـ18 أغسطس المقبل حتى يتثني لكل صاحب صوت في تلاوة القرآن ورفع الأذان أن يشارك.
وكان رئيس هيئة الترفيه، قد أعلن فى مايو الماضي ، عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك الأذان.
وكتب حينها، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فى وقت لاحق».
وأشار رئيس الهيئة العامّة للترفيه، إلى أن الفرصة ستكون متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، مُتمنيًا التوفيق للجميع.
وتوجّه تركي آل الشيخ، منذ توليه رئاسة الهيئة العامة للترفيه، إلى تنظيم عدة مسابقات سواء كانت جديدة أو معتادة على المجتمع السعودي، ومنها «جري الثيران».
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