الغذاء و الدواء: “إعلان زيت شعر” يضع معلنتين مشهورتين في دائرة المساءلة

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

أعلنت هيئة الغذاء و الدواء ،اليوم، عن إلزام مُعلنتَين من “مشاهير” التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن (منتج زيت للشعر) . واستدعائهما

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات بسبب الإدعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، وتستدعهما لاستكمال الإجراءات