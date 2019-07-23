الان تتابع الغذاء و الدواء: “إعلان زيت شعر” يضع معلنتين مشهورتين في دائرة المساءلة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
أعلنت هيئة الغذاء و الدواء ،اليوم، عن إلزام مُعلنتَين من “مشاهير” التواصل الاجتماعي بحذف إعلانهما عن (منتج زيت للشعر) . واستدعائهما
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات بسبب الإدعاءات غير المقبولة حسب لائحة ادعاءات مستحضرات التجميل، وتستدعهما لاستكمال الإجراءات
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