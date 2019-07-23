طبيب سعودي يجري 35 عملية سرطانية في إندونيسيا مجانا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله السلمان - الأحساء

في موقف إنساني نبيل، قضى استشاري جراحة النساء والولادة الدكتور عصام أبوخشبة نحو 30 يوما في إندونيسيا متنقلا بين عدة مستشفيات، لإجراء عمليات لمواطنين إندونيسيين بلغت 35 عملية جراحية لإزالة أورام بدون مقابل مادي.

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وأكد الدكتور عصام لـ»مكة» أن هذا العمل الإنساني ليس غريبا على كل طبيب سعودي، بل ورثنا ذلك عن قيادتنا الحكيمة في المجال الخيري، وتم ذلك بالدعم الكبير الذي نتلقاه، وهذه تجربة استفدت منها كثيرا، لافتا إلى أن مهنة الطب هي إنسانية قبل كل شيء مادي، إضافة إلى الخبرة التي اكتسبها، حيث إن الأورام التي شاهدها من قبل المرضى المترددين كانت عالية، وتحتاج إلى أكثر من خمس ساعات في العملية الواحدة؛ لأنها معقدة جدا.

وقال «إن اختياره لإندونيسيا كان عن طريق زميل له في ألمانيا، وتمت دعوته للمشاركة في هذا الجانب الإنساني، موضحا أن الطبيب السعودي طموحه عال ولا ينقصه شيء، وهدفنا عنان السماء كما قال ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ولا يخفى على الجميع الأجر الكبير الذي أعده الله في الآخرة لمثل هذه الأعمال الخيرية، وإن هذه الرحلة الطبية سبقتها زيارات مماثلة إلى بلدان أخرى، ومنها ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، والوجهة المقبلة هي الهند».

من جهته كرم سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية إندونيسيا عصام الثقفي الدكتور عصام أبوخشبة في مقر السفارة بجاكرتا نظير ما قام به، ممثلا النهج الإنساني للمملكة الذي لا تحده الجغرافيا، بل يقف مع الإنسان المحتاج في كل مكان وزمان.