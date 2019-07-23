خدمة فحص الزواج الصحي بـ5 مراكز بالرياض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أعلنت الإدارة التنفيذية للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى ممثلة بقطاع الرعاية الصحية الأولية عن توفر خدمة «فحص ما قبل الزواج»، وذلك في خمسة مراكز رعاية صحية أولية. وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع الدكتور صالح التميمي بأن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار حرص الإدارة التنفيذية لزواج صحي وآمن، من خلال مراكز الرعاية الأولية، والتي تعد بوابة الوصول للمواطن والمقيم من خلال توفير رعاية صحية تهتم بصحة الفرد والمجتمع وذات جودة عالية. مراكز الفحص: مركز صحي الشفاء الأول

مركز صحي السويدي العام

مركز صحي طويق العام

مركز صحي المنصورة

مركز صحي المربع



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