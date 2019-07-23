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النيابة العامة : هذه عقوبة جرائم نشر الإباحية وأنشطة الميسر
متابعات الخليج 365 - الرياض
حذّرت النيابة العامة من العقوبات التي يتضمنها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية خاصة فيما يخص جرائم إنشاء ونشر المواد الإباحية وأنشطة الميسر.
وقالت النيابة العامة : أخي متابعات الخليج 365.. أخي المقيم.. كُن واعياً بالسلوكيات الموجبة للمساءلة الجزائية، المتعلقة بجريمة إنشاء المواد الإباحية وأنشطة الميسر ونشرها المعلوماتية، وفقاً لأحكام المادة (٦/ ٢) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وتعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وتنصّ المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على عقوبة السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين لعدد من الجرائم تشمل: (إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي).
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