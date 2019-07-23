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2019-07-23 الحصيني يتوقع موجة أمطار مطلع أغسطس متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements توقع الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، أن تشهد المملكة موجة من الأمطار الصيفية مطلع الشهر المقبل. وقال الحصيني : يبدو أن هناك موجة أمطار متوقعة الثلث الأول من أغسطس على الرياض وجنوبها وعلى جنوب الشرقية وتشمل الربع الخالي ومناطق مكة والباحة وعسير وجازان ونجران.









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