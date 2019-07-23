السعودية اليوم / بلدية ظهران الجنوب توقف تعديات على أراضٍ حكومية



ظهران الجنوب 20 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 23 يوليو 2019 م واس

أوقفت بلدية ظهران الجنوب اليوم، تعديات على أراضي بيضاء بمساحة 9 آلاف م2 شمال المدينة ، وهي عبارة عن سواتر ترابية وعقوم ومباني من البلك.

وأزالت البلدية التعديات بعد أن تحققت الفرق الميدانية لمتابعة التعديات من عدم وجود أي مستمسكات شرعية لدى المواطنين.

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18:34ت م

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