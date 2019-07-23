تونس تثمّن جهود خادم الحرمين وولي العهد لخدمة ضيوف الرحمن

أعرب السفير التونسي لدى المملكة العربية السعودية لطفي بن قايد، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بتنفيذ مبادرة طريق مكة في تونس لحج هذا العام، مقدمًا شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على اهتمامهما الكبير بخدمة ضيوف الرحمن، ومن ذلك ما يقدم حاليًّا في تونس من خدمات نوعية عبر هذه المبادرة.

وقال، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إنَّ تنفيذ مبادرة طريق مكة في تونس يأتي في إطار العلاقات الأخوية المتميزة، التي تجمع خادم الحرمين الشريفين والرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، وتؤكد عمق التفاهم بين البلدين الشقيقين.

وأضاف: «مبادرة طريق مكة مبادرة إسلامية رائدة تُشرف عليها المملكة باقتدار ضمن ما تقدم من خدمات نوعية للحجاج والمعتمرين، ونحن متفائلون بتنفيذ هذه المبادرة في تونس؛ لما تقدمه من خدمات وتسهيلات للحجاج التونسيين؛ حيث تختصر عليهم الوقت الكبير في إنهاء إجراءات السفر إلى المملكة لأداء مناسك الحج».

وتابع: «هذه المبادرة تُثلج الصدور نظير الجهود التي تبذل فيها من أجل خدمة ضيوف الرحمن، وندعو الله العلي القدير أن يتقبل من الحجاج، وأن يجعل حجهم مبرورًا وسعيهم مشكورًا».

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و«طريق مكة» إحدى مبادرات برنامج خدمة ضيوف الرحمن، الذي أطلقته قيادة المملكة كأحد برامج رؤية 2030؛ للارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين.

وأطلقت وزارة الداخلية هذه المبادرة بالتعاون مع الجهات المشاركة في تنفيذها؛ لتيسير رحلة الحجاج إلى المملكة، من خلال إنهاء إجراءات دخولهم من منافذ المغادرة في بلدانهم.

ويستفيد من «طريق مكة» في موسم حج 1440هـ أكثر من 225 ألف حاج وحاجة من الدول التي انضمت إلى المبادرة، وهي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان وبنجلاديش وتونس.