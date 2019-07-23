إليكم رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ

يرغب كافة المستفيدين من الضمان الإجتماعي في دولة المملكة العربية السعودية لمعرفة كافة التفاصيل الجديدة المتعلقة بالمساعدة المالية التي يتم تقديمها للمستفيدين وهي ما تعرف بـ مساعدة المقطوعة، وقد صممت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابطاً أو بوابة إلكترونية من أجل الإجابة على العديد من الأسئلة والإستفسارات وفحص والإستعلام عن موعد وتوقيت مساعدة المقطوعة عن شهر ذو القعدة 1440هـ، وتعمل الوزارة بشكل دورى على تقديم كل ما هو مساعد للمواطن السعودي من أجل تحسين التواصل بين الوزارة والمواطن السعودي، من أجل توفير الوقت والجهد .

موعد صرف مساعدة المقطوعة

يأمل الكثير من المواطنين في دولة المملكة بإيداع مساعدة المقطوعة قبل عيد الأضحي المبارك، وذلك من أجل مساعدة الاسر التي لديها دخل قليل جداً ولا تقدر على تلبية إحتياجاتها الأساسية، وتقدم الوزارة مساعدات مالية ونقدية لتلك الأسر من أجل مواجهة غلاء المعيشة وإرتفاع السلع والخدمات بعد تطبيق الضريبة المضافة في دولة المملكة، وتسعى الوزارة إلى تقديم كل ما هو جديد لتحقيق التوازن الإقتصادي والمالي .

وقد طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر ” موقع التدوينات الصغيرة ” من خلال موقع وزارة العمل، إن يتم الإستعجال في صرف مساعدة المقطوعة لكافة المستفيدين وذلك نظراً لانها تأخرت، وذلك من أجل التجهيز لعيد الأضحي المبارك .

شروط الإستفادة من مساعدة المقطوعة

أحد أبرز تلك الشروط أن يلغ المتقدم الحصول على مساعدة المقطوعة 35 عاماً . يجب ان يمر على الأقل بين آخر مرة تم الحصول على المساعدة المقطوعة فيها والتقديم الحالي. الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة. تعتبر 30 ألف ريال سعودي هو الحد الأعلى لبرنامج المساعدة المقطوعة. هذا ويتم تحديد قيمة المساعدة المقطوعة بناءا على الدخل الشهري وعدد أفرادها .

الإستعلام عن المقطوعة في الضمان الإجتماعي

خصصت وزارة العمل والتنمية الإجتماعية رابطاً من أجل الإستعلام والفحص عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، ويتم الإستعلام عن مدى أحقية الأسرة في الحصول على المساعدة المقطوعة بعد دراسة الطلب من قبل الهيئة، وذلك من خلال الرابط الرسمي لوزارة العمل من خلال الرابط هـــنــا