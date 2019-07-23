بعد زيارته للكيان الصهيوني.. 5 معلومات يجب أن تعرفها عن الإعلامي محمد سعود

تسببت أنباء زيارة الإعلامي محمد سعود إلى الكيان الصهيوني، في حالة من الجدل لدى الأوساط العامة والسياسية ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل في كل الدول العربية، حيث أكد البعض بأن محمد سعود قد تعرض للطرد من قبل بعض المواطنين في القدس، وذلك عندما حاول زيارة المسجد الأقصى، ونشرت بعض المواقع فيديوهات له وهو يتعرض للسباب الشديد من قبل المواطنين بالقرب من المسجد الأقصى.

ولكون قصة محمد سعود قد سيطرت على وسائل الإعلام وعلى السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، سوف نقدم لكم هذا التقرير من موقع “عرب نيوز” لعرض كل المعلومات المتاحة على شبكة الإنترنت فيما يخص محمد سعود وزيارته المثيرة للجدل إلى الكيان الصهيوني.

معلومات يجب أن تعرفها عن محمد سعود

بداية الأمر كان مع ظهور تصريحات من قبل مسؤولي في وزارة الخارجية بالكيان الصهيوني عن زيارة للإعلامي محمد سعود رفقة عدد من زملائه الإعلاميين من السعودية ومن العراق، وهو الأمر الذي فجر موجة غضب لدى المواطنين العرب في كل مكان من المحيط إلى الخليج، وبعدها ظهرت صور للإعلامي محمد سعود وهو يتجول بالقرب من المسجد الأقصى في القدس الشريف، وهو الأمر الذي جعل بعض المواطنين هناك ينهال عليه بالسباب وبقذف الأحذية -بحسب ما ذكرته مصادر إعلامية- على مدار الساعات الماضية.

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ويذكر بأن محمد سعود هو أكاديمي وإعلامي وعرف دومًا بمواقفه من الكيان الصهيوني، حيث له أكثر من تصريح يقول فيه بأن يرغب في زيارة إسرائيل على حد وصفه، وهو الأمر الذي لم يعجب الكثيرين من المغردين والنشطاء على السوشيال ميديا وبدأوا فورًا في إطلاق السباب ومهاجمة محمد سعود.

الصحف العربية تصف محمد سعود بـ”المطبع”

وكانت الصحف السعودية قد وصفت الإعلامي محمد سعود بالمطبع، وذلك نظرًا لمواقفه من دولة إسرائيل ومن إصراره على إطلاق تصريحات تستفز مشاعر المواطنين العرب في كل مكان، خاصة بعدما قال في حوار لمجلة صهيونية، بأن موقفه من إسرائيل هو موقف كل الشباب السعودي الذي لا يكره إسرائيل، ولكن تصريحات محمد سعود قد قوبلت بموجة من التكذيب والهجوم الشرس، واصفة إياه بأنه “يكذب” ويتحدث بشيء غير موجود على الإطلاق على أرض الواقع.

هل يتواجد محمد سعود في المملكة في هذا التوقيت؟

يقول النشطاء والمغردين على مواقع التواصل “محمد سعود” قد أعتاد على نشر مقاطع فيديو يزعم بأنه صورها في السعودية، ولكن على الأرجح فإن محمد سعود لا يقيم في المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، حيث يرى المغردين، بأن هذا الشخص غير محب به في المجتمع السعودي والذي يرفض بشكل قاطع التطبيع مع دولة إسرائيل.