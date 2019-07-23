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السعودية وسويسرا تبحثان تطورات الأوضاع الراهنة

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بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير ووزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية باسكال بيريسفيل تطورات الأوضاع الراهنة.

جاء ذلك خلال استقبال الجبير الوزيرة السويسرية في مكتبه بفرع وزارة الخارجية بجدة الإثنين.

واستعرض الجانبان العلاقات الوثيقة القائمة بين السعودية وسويسرا وسبل الارتقاء بها على المستويات كافة وفي مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء الأمير منصور بن ناصر بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، ووكيل الوزارة للشؤون القنصلية السفير تميم الدوسري، ووكيل الوزارة لشؤون المراسم السفير عزام القين، وسفير سويسرا لدى السعودية أندرياس شالير.

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