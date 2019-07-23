أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيراً أمنياً من ثغرة في هاتف “هونر ماجيك 2”. وأوضح المركز أن شركة “هواوي” أصدرت تحديثاً لمعالجة الثغرة التي تؤثر على بعض نسخ تشغيل الهاتف، وتمكن الهاكرز من استغلالها في خداع المستخدم لتثبيت برنامج ضار قد يكشف معلومات الجهاز. وأوصى المركز بتحذيث النسخ المتأثرة، لافتة إلى أن الهواتف التي تدعم التحديث التلقائي ستتلقى تحديثاً مختصاً بمعالجة الثغرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر “الأمن السيبراني” يحذر من ثغرة خطيرة في أجهزة “هونر ماجيك 2”.. ويوصي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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