120 يوما لتسويق المدارس المستقلة

تعتزم وزرة التعليم إطلاق حملة تسويقية موجهة لتسويق مشروع المدارس المستقلة، تستهدف 3 فئات في 5 مناطق في المملكة، من شأنها تعريف المجتمع بهذه المدارس، ودعوة جهات التشغيل المحتملة لإبداء رغبتها بالشراكة.

4 أشهر

حسب وثيقة حديثة صادرة عن شركة تطوير للخدمات التعليمية، حددت المدة المتوقعة للحملة بـ4 أشهر، وتهدف إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية، تتمثل في: «رفع مستوى الوعي بمفهوم المدارس المستقلة، وتقليل المعارضة المحتملة للنموذج الجديد، وضمان الانتقال السلس، ودعوة المشغلين إلى إبداء اهتمامهم بتشغيل المدارس المستقلة».

علامة تجارية

تهدف الوزارة وشركة تطوير للخدمات التعليمية إلى تصميم علامة تجارية لنموذج المدارس المستقلة، وإعداد إستراتيجية شاملة للترويج لها وتسويقها خلال إنتاج المواد الإعلامية، والإعلانات المطبوعة، وإعلانات الرسوم المتحركة التي ستعرض على وسائل الإعلان، إضافة إلى الإعلانات بالصيغ الإلكترونية الاعتيادية ونشرها على شبكة الإنترنت.

تشغيل فعلي

كانت صدرت موافقة مجلس الوزراء في مايو 2018 بتحويل 25 مدرسة حكومية إلى مدارس مستقلة، وحسب مصادر، سيبدأ التشغيل الفعلي للمدارس في 1441، وسيتم منح المجلس التعليمي للمدرسة المستقلة عددا من الصلاحيات والمرونة، منها: تغيير 35% من الطاقم التعليمي والإداري في المدارس.

ما المدارس المستقلة؟

هي مدارس حكومية، تخضع لسلطة مجلس تعليمي يرأسه مالك رخصة المدرسة، ولها القدرة على الاستثمار في مرافقها لتحقيق عوائد مالية تسهم في تطوير أنشطة المدرسة وبرامجها، وتكون المدرسة مسؤولة عن التطوير النوعي لأداءات الطلاب وتحقيق منجزات عالية، وفق معايير تعليمية محفزة للتعلم.

الأهداف

• منح المدارس مزيدا من الاستقلالية الإدارية والمالية

• تمكين المدارس من تحقيق أهدافها وفق قدراتها وإمكاناتها مع وجود شراكة مجتمعية فاعلة

• تزويد الطلاب بالمهارات والمعلومات الأساسية التي تجعلهم قادرين على تلبية حاجات سوق العمل بفاعلية

• إحداث تغيير جوهري في قيادة التغيير بالمدارس المستقلة

• الإسهام في تطوير مهارات الطلاب واكتشاف المبدعين القادرين على المنافسة محليا وإقليميا وعالميا

• إعداد الطلاب ليكونوا قادرين على الوفاء بمسؤولياتهم الاجتماعية

• تحقيق مبدأ الخصخصة في التعليم والمساعدة في خفض الإنفاق التعليمي

المستفيدون

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• الطلاب والطالبات

• المعلمون والمعلمات

• أولياء الأمور والمجتمع المحلي

• المتقاعدون من الكادر التعليمي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

• بيوت الخبرة المتخصصة

• الجامعات والكليات المحلية

الفئات المستهدفة

1. مشغّلو المدارس سواء من الأفراد أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة

2. المدرسون والموظفون الإداريون في المدارس المحتمل أن تتأثر بالمبادرة أو من خارجها

3. أولياء الأمور في المدارس المحتمل أن تغير نماذجها التشغيلية

النطاق الجغرافي للحملة

1. الرياض

2. مكة المكرمة (جدة ومكة المكرمة)

3. المنطقة الشرقية

4. المدينة المنورة

5. عسير