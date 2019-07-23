فيصل بن مشعل: القصيم سلة غذاء المملكة

أكد أمير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الأمير الدكتور فيصل بن مشعل، أن توزيع وتنويع المهرجانات والفعاليات من أهم أهدافه الأساسية لتنمية المنطقة في جميع المجالات، مشيرا إلى تعدد المنتجات الزراعية في القصيم، معبراً عن سعادته بانطلاق مهرجان العنب في نسخته السادسة في المقر الجديد الواقع على طريق القصيم - حائل السريع، مشيراً إلى أن ذلك أحدث نقلة نوعية في تعدد النشاطات السياحية لجميع فئات المجتمع من مزارعين وشباب وأسر منتجة، كما وجه بتمديد فترة المهرجان لعدة أيام.

وأضاف الأمير فيصل بن مشعل أن منطقة القصيم زاخرة بجميع المنتجات الزراعية، مسمياً القصيم بسلة غذاء المملكة، لافتاً الانتباه إلى إنشاء منصة القصيم للتسويق والتي ستنطلق قريبا.

جاء ذلك خلال زيارته مساء أول من أمس، مهرجان العنب 40 «عناقيد العنب ثريات الذهب» في نسخته السادسة، وذلك بمركز الصليبية، بحضور مديري الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين.