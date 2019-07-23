فيصل بن مشعل: القصيم سلة غذاء المملكة

وأضاف الأمير فيصل بن مشعل أن منطقة القصيم زاخرة بجميع المنتجات الزراعية، مسمياً القصيم بسلة غذاء المملكة، لافتاً الانتباه إلى إنشاء منصة القصيم للتسويق والتي ستنطلق قريبا.
جاء ذلك خلال زيارته مساء أول من أمس، مهرجان العنب 40 «عناقيد العنب ثريات الذهب» في نسخته السادسة، وذلك بمركز الصليبية، بحضور مديري الجهات الحكومية والأهلية والمهتمين.
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