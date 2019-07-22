2019-07-23

حريق عمارة في جدة يُخلي 12 شخصًا

متابعات الخليج 365 - جدة

أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في شقة بعمارة سكنية.

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وأكد الدفاع المدني أنه تم إخلاء 12 شخصًا، فيما أصيبت امرأة باختناق عولجت بالموقع، وهي بصحة جيدة.

ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.