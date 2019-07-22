- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم حريق عمارة في جدة يُخلي 12 شخصًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
حريق عمارة في جدة يُخلي 12 شخصًا
متابعات الخليج 365 - جدة
أخمد الدفاع المدني في جدة، مساء اليوم الاثنين، حريقًا اندلع في شقة بعمارة سكنية.
وأكد الدفاع المدني أنه تم إخلاء 12 شخصًا، فيما أصيبت امرأة باختناق عولجت بالموقع، وهي بصحة جيدة.
ونشر المدني صورًا تبين عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق عمارة في جدة يُخلي 12 شخصًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.