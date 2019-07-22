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الان تتابع القبض على قائد شاحنة كان يقودها بعكس اتجاه السير في جدة والان مع التفاصيل
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ألقت أجهزة المرور في محافظة جدة، القبض على قائد شاحنة كان يقودها بعكس اتجاه السير.
وأكد المرور السعودي على “تويتر”، إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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