الان تتابع القبض على قائد شاحنة كان يقودها بعكس اتجاه السير في جدة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 10:56 م, 22 يوليو 2019 م التعليقات: 0 ألقت أجهزة المرور في محافظة جدة، القبض على قائد شاحنة كان يقودها بعكس اتجاه السير. وأكد المرور السعودي على “تويتر”، إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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