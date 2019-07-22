وزارة الخارجية السعودية تحدد المحظورات الممنوع اصطحابها مع الحجاج

قامت وزارة الخارجية السعودية، بتحديد عدد من المحظورات الممنوع على حجاج بيت الله الحرام من اصطحابها معهم خلال السفر لأداء فريضة الحج والدخول بها إلى المملكة العربية السعودية في مناسك الحج، حيث قد طالبت الوزارة من الحجاج بأن تكون الأمتعة التي يتم اصطحابها معهم تتوافق مع المقاييس العالمية داخل المطارات الدولية من حيث الأحجام والأوزان المحددة.

وتكون الأمتعة وفق التعليمات التي تصدر من جانب الهيئة العامة للطيران السعودي، مع عدم قبول الأمتعة ذات الأحجام الكبيرة التي تعمل على اعاقة عملية التشغيل داخل صالات المطارات وتؤدي إلى تعطيل الحجاج.

كما أشارت الوزارة أنه لاحظ في مواسم الحج السابقة، عدد من الحجاج المغادرين يصطحبون الكثير من الأمتعة ذات أحجام متنوعة وتخالف إجراءات الأمتعة.