شاهد: طرد اعلامي سعودي من المسجد الأقصى

قام شبان فلسطينيون من مدينة القدس ، اليوم الاثنين، بطرد إعلامي سعودي من المسجد الأقصى، خلال زيارة وفد الصحفيين والناشطين العرب الذين يزورون إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو، الشبان وهم يبصقون ويقذفون الإعلامي السعودي بالكراسي والأحذية، فيما كان يرتدي عباءة تدلل على هويته الخليجية.

وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وصول وفد يضم ستة إعلاميين إلى فلسطين المحتلة من دول عربية لا تربطها علاقات دبلوماسية علنية بتل أبيب.

ويضم الوفد جنسيات عديدة، من بينها الإمارات والسعودية والبحرين إضافة إلى العراق، يلبّي دعوة من الخارجية الإسرائيلية، للاطلاع على "موقف إسرائيل من المسائل السياسية والجيوسياسية في المنطقة".

والتقى الوفد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، ووزير خارجيته يسرائيل كاتس، فيما أضافت القناة العبرية السابعة أن الوفد سيزور الكنيست ، حيث يلتقي أعضاءً فيه، إضافة إلى مقابلة مسؤولين كبار في "الخارجية"، مع جولة خاصة في تل أبيب ومنطقة الشمال.