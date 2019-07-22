السعودية اليوم / سمو أمير الجوف يلتقي المواطنين بمحافظة القريات

القريات 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بصالة الاستقبال في مركز الحديثة مساء اليوم, جموع المواطنين والمسؤولين بمحافظة القريات، الذين قدِموا للسلام على سموه وذلك ضمن زيارة سموه التفقدية للمحافظة .
كما استقبل سموه عدداً من القضاة في محافظة القريات ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين.
واستمع سمو الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين التي تحظى باهتمام سموه.
بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.
حضر الاستقبال وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان والمستشار الخاص لسموه الدكتور أحمد بن محمد السناني ومحافظ القريات المكلف محمد بن شتيوي الجهني .
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22:36ت م
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