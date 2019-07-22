أهداف ضمن خدمة الإجازات المرضية

2019-07-22

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكدت منصة صحة، أن خدمة الإجازات المرضية تتيح للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية إلكترونيًّا، والتحقق من صحة بيانات المرضى والممارسين الصحيين والمنشآت الصحية.

وتمكن هذه الخدمة الأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية بأي وقت بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى طباعتها، كما تهدف للحفاظ على موثوقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة والتحقيق من صحة بيانات المريض والطبيب.