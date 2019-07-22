اخبار السعوديه

أهداف ضمن خدمة الإجازات المرضية

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم أهداف ضمن خدمة الإجازات المرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-22

أهداف ضمن خدمة الإجازات المرضية

متابعات الخليج 365 - الرياض

Advertisements

أكدت منصة صحة، أن خدمة الإجازات المرضية تتيح للمنشآت الصحية تسجيل الإجازات المرضية إلكترونيًّا، والتحقق من صحة بيانات المرضى والممارسين الصحيين والمنشآت الصحية.

وتمكن هذه الخدمة الأفراد وجهات عملهم من إمكانية الاستعلام عن حالة الإجازة المرضية بأي وقت بشكل إلكتروني، دون الحاجة إلى طباعتها، كما تهدف للحفاظ على موثوقية ودقة تقارير الإجازات المرضية الصادرة من الجهات المعتمدة والتحقيق من صحة بيانات المريض والطبيب.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أهداف ضمن خدمة الإجازات المرضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا