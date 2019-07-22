طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية عبر رابط موقع وزارة الداخلية السعودية

نرصد لكم أعزاءنا القراء اليوم رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، وهو واحد من أهم الخدمات الإلكترونية التي تقدمها بوابة أبشر المرور التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، فيمكن من خلال هذه الخدمة الاستعلام عن كل تفاصيل المخالفة المرورية فضلاً عن التعرف على كيفية سدادها من خلال منظومة سداد المدفوعات الحكومية ومن أبرزها برنامج سداد الإلكتروني بالإضافة إلى بطاقة مدى وخدمات الصراف الآلي بالبنوك، وهنا نسرد لكم طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية بشكل تفصيلي.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2019 :

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وفرت المملكة العربية السعودية نظاماً رائعاً من أجل التسهيل والتيسير على مواطنيها، فتعتبر خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية واحدة من الخدمات التي اتقدمها بوابة أبشر المرور التابعة لوزارة الداخلية السعودية، بالإضافة لذلك تتاح هذه الخدمة من البوابة الخارجية للاستعلامات الإلكترونية لكلاً من المواطن والمقيم، وهي خدمة سهلة للغاية لا تكلفك سوي دقائق قليلة وتتمكن من معرفة مخالفاتك المرورية والقيمة المراد سدادها والعواقب الناجمة عن التأخر في سداد المخالفات.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية :

• اولاً، يقوم المواطن بالدخول لبوابة الاستعلامات الإلكترونية والتابعة لوزارة الداخلية السعودية.

• ثانياً، يقوم المواطن باختيار خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم الهوية الوطنية.

• ثالثاً، يجب العلم بأن رقم الهوية والرمز المرئي على شاشة الاستعلام عن المخالفات المرورية هما المسئولان عن نهاية المهمة، فيتم إدخالهم في الحقول التي تظهر أمامكم ومن ثم يتم التعرف على المخالفات المرورية.