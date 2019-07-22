موعد اجازة عيد الاضحى 1440 في السعودية - القطاع الخاص

أعلنت وزارة الخدمة المدنية السعودية موعد بدء وانتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك في العام الجاري 1440 هـ، للقطاعين العام والخاص في كافة المحافظات.

وحددت الوزارة الإجازة بـ 11 يوماً، حيث أوضحت أن إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام تبدأ في 5 ذي الحجة 1440 هـ، الموافق 7 أغسطس 2019م، وتنتهي في 15 ذي الحجة 1440 هـ، الموافق 17 أغسطس 2019.

من جهته، قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إن عيد الأضحى المبارك في هذا العام سيكون الأحد 10 من ذي الحجة 1440هـ، الموافق 11 أغسطس 2019م.

أما يوم السبت 10 أغسطس، فسيكون يوم وقوف حجاج بيت الله الحرام على صعيد عرفة، مبينًا أن شهر ذي الحجة، سيدخل يوم الجمعة 2 أغسطس. وفق ما أعلنه الزعاق