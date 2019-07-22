السعودية اليوم / 450 موظفًا بأمانة حفر الباطن يتدربون على"أمانة بلا ورق"



حفرالباطن 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

يتدرب 450 موظفًا من منسوبي أمانة حفر الباطن والبلديات التابعة لها حاليًا في ورشة عمل تدريبية بعنوان "أمانة بلا ورق" التي تنظمها الإدارة العامة لتقنية المعلومة بأمانة حفرالباطن لمدة أسبوع، لشرح آليات تطبيق مشروع أمانة بلا ورق لإيقاف المعاملات الورقية، وذلك بمقر الغرفة التجارية بحفر الباطن.

وقد بدأت الأمانة مطلع الأسبوع الحالي في تطبيق المعاملات الإلكترونية، حيث سيعتمد التوقيع الإلكتروني للخطابات في نظام الاتصالات الإدارية، والفهرس الإلكتروني، وتفعيل قسم الأرشيف الوسيط بإدارة الأرشفة الإلكترونية، الذي يعنى بحفظ الأساس الورقي للمعاملات ومتابعة طلبات الأساس الورقي مع الإدارات.

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14:45ت م

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