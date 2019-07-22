السعودية اليوم / سمو أمير الشرقية يستقبل سفير جمهورية البرازيل الاتحادية



الدمام 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم, سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو ديلا نينا.

ونوه سموه في مستهل اللقاء إلى ما تشهده العلاقات بين المملكة وجمهورية البرازيل الاتحادية من نمو متواصل، عبر زيادة التبادل التجاري، وتفعيل الاتفاقيات الثنائية، ولجان الصداقة المشتركة، مؤكداً أن المملكة حريصة على مد جسور التعاون مع دول العالم، بما في ذلك دول أمريكا الجنوبية، وتوسيع آفاق الشراكة مع هذه الدول.

وأشار سموه إلى أن البرازيل شريك مهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، من خلال ما تملكه من تقنيات وخبرات، لافتاً الانتباه إلى أن التنوع الثقافي في البرازيل أسهم فيما تشهده من تطور ونماء على مختلف الأصعدة، متمنياً سموه للبرازيل ولشعبها الصديق التقدم والازدهار.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

من جهته أعرب سفير جمهورية البرازيل الاتحادية لدى المملكة مارسيلو ديلا نينا، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حفاوة الاستقبال، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين تشهد نمواً متصاعداً في مختلف المجالات والتي يأتي من أهمها مجال الشراكة الاقتصادية والتجارية.

وبين السفير مارسيلو ديلانينا أن رؤية المملكة 2030 ستسهم في نمو التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك، متمنياً للمملكة حكومةً وشعباً مزيداً من التقدم والنماء.

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