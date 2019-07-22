الوصول للمكان لم يكن سهلا.. هكذا عثرت الجهات الأمنية على مفقود الطائف.. وهذا ما حدث لمركبته أعلى...

عثرت فرق الإنقاذ بمحافظة الطائف، أمس الأحد، على جـثة المواطن السبعيني المفقود منذ يومين، متوفى بعد سقوط مركبته من أعلى الجبل.

وأظهرت صور لحظة انتشال جثة المواطن من وسط الجبل بواسطة فرق الإنقاذ بالمحافظة وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة وفريق “ساعد” التطوعي.

وكانت مركبة المواطن البالغ من العمر 70 عاماً قد سقطت من أعلى الجبل أثناء توجهه للهدا أسفل دكة الحلواني بالطائف، فيما قام فريق “ساعد” للبحث والإنقاذ بانتشال الجـثة، بعد أن تم بناء ممرات الصعود.

في السياق نفسه فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقاً في الحادث للتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية وكشف ملابسات الواقعة.

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