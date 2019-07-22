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رياح مثيرة للأتربة على جدة والليث والقنفذة ورابغ
متابعات الخليج 365 - جدة
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على محافظات جدة والليث والقنفذة ورابغ .
وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد أن تستمر الحالة حتى السابعة مساءً.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها، كذلك على طريق الساحل الواصل لمنطقة جازان.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
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