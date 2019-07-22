“تعليم الطائف” يدعم المتميزين والمتميزات في إجازة الصيف

الطائف -الخليج 365 -عبدالله العازمي

نفذ مركز التميز بالإدارة العامة للتعليم في محافظة الطائف العديد من البرامج المستمرة والاستشارات للمتميزين والمتميزات، وذلك خلال فترة الصيف، وعلى مدار اليوم، تحت شعار (معكم خطوة بخطوة حتى في الإجازة الصيفية).

يأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الإدارة لدعم كوادرها للحصول على جوائز وزارة التعليم والجوائز العالمية.

ويعتمد مركز التميز في برامجه واستشاراته على عدد من الخبراء والمستشارين، وبإشراف مباشر من مدير المركز سعيد بن حميدي المالكي.

واستهدف البرنامج المرشحين والمرشحات للدورة الحادية عشرة لجميع الفئات، والذين بلغ عددهم 60 مرشحا ومرشحة، وتم تقديم عدد من الشروحات للمعايير وطريقة بناء الملفات وإعداد التقارير وتثبيت الشواهد وتوثيقها، والإجابة على الاستفسارات كأسلوب من أساليب الرعاية المستدامة.

يذكر أن الادارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف حصلت على المركز الأول في جائزة التميز الإداري في جائزة وزارة التعليم في دورتها التاسعة، كما حصل عدد من منسوبيها في شتى الفئات على المراكز الأولى ومراكز متقدمة على مدى 9 أعوام منذ انطلاقة الجائزة.