موعد صرف الدعم السكنى 1440 صندوق التنمية العقارية

تعمل وزارة الإسكان السعودية على تقديم الدعم للمواطنين السعوديين خاصة الدعم السكنى للأسر محدودة الدخل، وقد جاء في بيان بأنه سيتم إيداع الصرف في حساب المواطن في خلال يومين من تاريخ سحب القسط، ويُعتبر صندوق التنمية العقارية هو أحد المؤسسات التي تجذب إليها الكثير من المواطنين بسبب البرامج والأنظمة التمولية المختلفة التي يقدمها، والتي تخدم شريحه كبيرة من المواطنين الذين يستحقون الدعم، وقد أعلن صندوق التنمية العقارية عن أسماء أحد عشر بنكاً وجهة تمويلية وهي: (بنك الرياض – مصرف الراجحي – البنك الأهلي – بنك العربي – البنك السعودي الفرنسي – شركة سهل – شركة بداية- شركة دار التمليك – بنك البلاد – بنك الإنماء – بنك الجزيرة)، وتسعى الحكومة السعودية على تطوير كافة القطاعات وجعلها تعمل بشكل إلكتروني متطور، لتوفير سبل الراحة لكافة المواطنين في جميع أنحاء المملكة.

خطوات التسجيل في صندوق التنمية العقارية

أولا بتسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري. إختيار خدمة التسجيل في البوابة. وبعد ذلك عليك إدخال البيانات المطلوبة. الدخول على خدمات برامج التمويل المدعومة.

وقد أعلن وزير الإسكان في وقت سابق عن قرار جديد يقضي بتمويل المواطنين مستفيدي الصندوق العقاري الذين يقل دخلهم عن 14 ألف ريال، ويمكن الاستعلام عن مستفيدي سكني برقم الهوية عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الإسكان السعودية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد 199090، وتختلف منتجات التمويل العقاري فيما بينها من حيث معدل كلفة الأجل، حيث أن هناك منتجات تمويلية كلفة الأجل متغيرة يتم مراجعتها وتعديلها كل فترة بالزيادة أو النقص طبقاً لبعض من المؤشرات، وهناك منتجات كلفة الأجل فيها ثابتة طوال فترة التمويل.

خطوات تفعيل خدمة المخطط السكني