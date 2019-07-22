اسعار الذهب اليوم في السعودية وزيادة مرة أخرى سجلها المعدن الأصفر

بدأت اسعار الذهب اليوم في السعودية على زيادات طفيفة في القيم التي سجلتها في تعاملات الصباح، والمتابع لسوق المعدن الأصفر سواء للبيع أو الشراء يدرك أن تداول الذهب يمر بحالة من عدم الاستقرار، وإن كان بمقدار طفيف ولكنه بكل تأكيد يكون ذو أثر في الكميات الكبيرة، لذلك نجد أن المتداولين يترقبون حركة الأسواق عن كثب تخوفًا من تغيرات مفاجئة قد تحمل لهم الخسارة أو تتسبب في ضياع فرص لتحقيق أرباح، سواء من عمليات البيع أو الشراء، إلا أنه في المجمل والمتابع لتداول الذهب يلاحظ أن حركة السوق متصاعدة، ففي خلال العشرة أيام الأخيرة ارتفعت جميع الوحدات بقيمة تتخطى الريال ونصف تقريبًا.

اسعار الذهب اليوم في السعودية

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بدأ التداول اليوم على قيم مرتفعة مقارنة بالأمس حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيمة 171.90 ريال سعودي، أي بارتفاع مقداره 10 هللة عن الأسعار المسجلة في تعاملات الأحد 21 يوليو، أما عيار 22 فقد ارتفع بنفس المعدل، حيث بلغ سعر الجرام منه اليوم الاثنين 22 يوليو 157.58 ريال، هذا وقد سجلت اسعار الذهب اليوم في السعودية زيادات بذات المعدلات في الوحدات تقريبًا ويمكن متابعة الأسعار من خلال الجدول.

وجدير بالذكر أن هناك توقعات باستمرار الارتفاع في المجمل، ويرى كثيرون أنه في حالة تخطي سعر جرام الذهب عيار 24 لقيمة 172 ريال، فسوف يشهد الذهب بوجه عام في السعودية موجة من الزيادات في جميع وحداته.