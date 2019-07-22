بالصور: تركي بن طلال يشارك في النشاط العائلي بعسير

حضر أمير منطقة عسير، تركي بن طلال، اليوم الأحد، فعاليات النشاط العائلي والمقام في حديقة المشهد بمدينة أبها، والتي ينظمها الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.

وتنتهي الفعاليات اليوم لتنتقل إلى موقع آخر بمنطقة عسير، حيث يشمل العديد من الألعاب الرياضية المتنوعة بمشاركة من مختلف الأعمار، تحت إشراف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، والذي يفتح أبوابه من الساعة 4 عصرًا وحتى الـ11 مساءً.

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