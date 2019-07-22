السعودية اليوم / وفاة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية



فيينا 19 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 22 يوليو 2019 م واس

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،اليوم ، وفاة مديرها العام الياباني يوكيا أمانو عن عمر ناهز 72 عاماً.

وذكرت الأمانة العامة للوكالة، في بيان على موقعها الإلكتروني، "تعلن الأمانة العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ببالغ الحزن وفاة المدير العام يوكيا أمانو".

وكشفت الأمانة أن أمانو كان يعد خطابا لإرساله إلى مجلس حكام الوكالة يتضمن إعلان التنحي.

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10:50ت م

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