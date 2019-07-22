السعودية | “حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته !

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أكد برنامج حساب المواطن، أن أي تعديل على بيانات المستفيد يتم بعدها دراسة قيمة الدعم المقدم له.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيه: “تركت العمل وبذلك لا يوجد لدي دخل شهري ودخلت على موقع حساب المواطن وعدلت هذه الفقرة، فهل الدعم يزيد أو يبقى كما هو؟ “.

ورد البرنامج قائلاً: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، وتم التعديل عليها، سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.