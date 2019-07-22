السعودية | “حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته !

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن “حساب المواطن” يرد على سؤال مستفيد بشأن زيادة الدعم بعدما ترك وظيفته ! والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:58 صباحًا, 22 يوليو 2019 م
المناطق_الرياض
أكد برنامج حساب المواطن، أن أي تعديل على بيانات المستفيد يتم بعدها دراسة قيمة الدعم المقدم له.
وكان أحد المواطنين وجه سؤالا للبرنامج عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيه: “تركت العمل وبذلك لا يوجد لدي دخل شهري ودخلت على موقع حساب المواطن وعدلت هذه الفقرة، فهل الدعم يزيد أو يبقى كما هو؟ “.
ورد البرنامج قائلاً: “في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، وتم التعديل عليها، سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.
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