«التعليم» تكشف لـ«عاجل» حقيقة خطاب صرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات

كشف المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم، مبارك العصيمي، حقيقة الخطاب الخاص بصرف مكافأة 50 ألف ريال لخريجي الجامعات.
وأكد العصيمي، في تصريحات لـ«عاجل»، صدور توجيهات عليا لوزارة التعليم بصرف مكافاة مالية قدرها ٥٠ ألف ريال لخريجي وخريجات الجامعات، الذين تم تعيينهم بالدولة، ولم تصرف لهم المكافاة قبل قرار إيقافها.
وقد أصدرت وزارة التعليم قرارا إلى إداراتها المعنية بسرعة حصر أسماء المستحقين للمكافأة قبل تعميم وزير المالية بتاريخ ١٩ / ١١ / ١٤٠٧، استعدادًا لرفعها لوزارة المالية لصرفها حسب طلب التوجيهات العليا.
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