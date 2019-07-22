، "جامعة نورة" ضمن أول فريق كشفي نسائي سعودي يشارك في "الجامبوري الكشفي العالمي" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يعقد في "فرجينيا الغربية" الأمريكية تحت شعار "فتح عالم جديد"

تشارك جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في المخيم الكشفي العالمي الرابع والعشرين الذي سيقام في محمية "سوميت بيكتل" الوطنية الكشفية في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية تحت شعار "فتح عالم جديد"، وذلك خلال الفترة من تاريخ 22-7-2019م إلى 2-8-2019م، والذي يشارك فيه أكثر من 45 ألف مشارك من جميع أنحاء العالم، يمثلون أكثر من 190 جنسية مختلفة من منسوبي ومنظمي الكشافة، في حدث يُتوقع أن يكون أكبر جامبوري كشفي عالمي.

وأوضحت عميدة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، الدكتورة لطيفة آل فريان، أنه انطلاقاً من دور الجامعة الأكاديمي في خدمة المجتمع وتحقيق رؤية المملكة 2030، ودعم تمكين المرأة بما يحفظ لها حقها بالمشاركة والتمثيل الإيجابي على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، وإسهاماً من عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر في تحقيق أهداف الجامعة الإستراتيجية من خلال تعزيز حضور الجامعة محلياً وعالمياً، جاءت مشاركة طالبات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الحاصلات على رخصة العمل التطوعي من حاضنة نورة العطاء التطوعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، كأول فريق كشفي نسائي سعودي يشارك في الجامبوري العالمي بالتعاون مع جمعية الكشافة العربية السعودية ومؤسسة الوليد الإنسانية، وهما الطالبتان نجود بنت منصور الشمري طالبة من كلية الخدمة الاجتماعية وسارة بنت فهد بن غنام طالبة من كلية علوم الحاسب والمعلومات، وبإشراف القائدتين في حاضنة نورة العطاء هدى بنت ناصر الشريف وهياء بنت ناصر الشريف.

ويعد "الجامبوري الكشفي العالمي" حدثاً تعليمياً مهماً يعزز مفاهيم التطوع والسلام، وتطوير المهارات القيادية والحياتية لديهن، من خلال عملهن ضمن فريق الدعم الدولي في المخيم الكشفي العالمي والمشاركة في الأنشطة التعليمية والتطوعية المتنوعة، والتي تعزز التعاون وبناء الخبرات والتطوير الشخصي والاحترام المتبادل والحوار بين الأجيال والثقافات والمشاركة الفاعلة في المجتمع تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

