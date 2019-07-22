محمد بن مسعود - الدمام - في حي سبجة.. إثر أمطار شهدتها المحافظة عصر اليوم قتلت صاعقة رعدية عصر اليوم، قرابة 30 رأساً من الأغنام بحي سبجة جنوب محافظة محايل. وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين. يذكر أن محافظة محايل تشتهر بالصواعق الرعدية التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص والمواشي. 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 11:44 PM في حي سبجة.. إثر أمطار شهدتها المحافظة عصر اليوم Advertisements صاعقة رعدية تقتل قرابة 30 رأساً من الأغنام بـ"محايل" صاعقة رعدية تقتل قرابة 30 رأساً من الأغنام بـ"محايل" قتلت صاعقة رعدية عصر اليوم، قرابة 30 رأساً من الأغنام بحي سبجة جنوب محافظة محايل. وكانت المحافظة قد شهدت هطول أمطار متوسطة مصحوبة بصواعق رعدية ما نجم عنه إصابة قطيع أحد المواطنين. يذكر أن محافظة محايل تشتهر بالصواعق الرعدية التي ذهب ضحيتها عدد من الأشخاص والمواشي. الكلمات المفتاحية ، صاعقة رعدية تقتل قرابة 30 رأساً من الأغنام بـ"محايل" ،

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