الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية واللوحة عبر نظام أبشر.. وكيفية الاعتراض على مخالفات...

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية على نظام أبشر، حيث تقدم بوابة الخدمات الإلكترونية الكثير من خدمات المرور، مثل الإستعلام عن مخالفة والاستعلام عن تفاصيلها، وأيضا خدمة الاعتراض على المخالفات، وخدمة إصدار رخصة مرور، وغيرها الكثير، ومنصة أبشر تقدم العديد من الخدمات الأخرى، التي تسهل على المواطن السعودي الإجراءات الحكومية، دون عناء الذهاب إلى أي أماكن، وقدم النظام منذ ظهوره أكثر من 160 خدمة، موزعة على مجالات كثيرة ومن أهمها مجال الجوازات، وكل ما يخص الإقامات من صلاحيتها وتاريخ إنتهائها، وإمكانية تمديد الزيارات العائلية للمقيم، ولكن في هذا المقال، سنقدم كيفية الاعتراض على المخالفات المرورية وتقدمم اعتراض عليها.

أما عن خدمات المرور التي تقدمها منصة أبشر فهي تنقسم، ما بين تجديد رخصة القيادة، وتجديد استمارة مركبة، وإلغاء مستخدم للمركبة، وخدمة الاستعلام عن المخالفات، وخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية، وخدمة إضافة مستخدم فعلي.

أبشر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

تهدف خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور من أبشر، الاستعلام عن المخالفة للمالك أو لأحد أفراد الأسرة وغيره، وذلك من خلال خطوات بسيطة:

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قم بكتابة رقم الهوية الخاص بالمالك.

كتابة الرمز المرئي في الصورة في صفحة الاستعلام.

الاستعلام عن تفاصيل المخالفات المرورية برقم المخالفة

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يمكن معرفة تفاصيل المخالفة المرورية المسجلة على المالك كالتالي:

قم بكتابة رقم الهوية. قم بكتابة رقم المخالفة. كتابة الرمز المرئي.

ويمكنك كذلك الاستعلام عن صلاحية تأمين المركبات، بكتابة رقم الهوية ورقم اللوحة والرمز المرئي.

التسجيل في نظام أبشر

يلزم تسجيل الدخول إلى رابط نظام أبشر للإستفادة من خدماته، وهي تتلخص في خطوات بسيطة، وهي كتابة جميع البيانات المطلوبة، مثل كتابة رقم الجوال، وكتابة البريد الإلكتروني، وكتابة اسم المستخدم، وكتابة الاسم، وبالأصح كتابة جميع البيانات المطلوبة، واتباع كافة الخطوات المطلوبة، حتى تمام التسجيل، ولأي استفسارات خاصة عن الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية، قم بترك كومنت أسفل الموضوع وسنرد عليه في أقرب وقت.