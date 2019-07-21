السعودية اليوم / سمو أمير منطقة جازان الشيخ أبوعقيلة في وفاة نجله



جيزان 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس جيزان 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تعازيه ومواساته للشيخ عبده أبو عقيلة في وفاة نجله عبده بن عبده أبو عقيلة - رحمه الله -. وأعرب أمير منطقة جازان عن خالص تعازيه ومواساته للشيخ عبده أبو عقيلة وجميع أفراد أسرة وذوي الفقيد، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم ذويه وأفراد أسرته الصبر و السلوان . من جهته عبر الشيخ أبو عقيلة عن خالص شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة، على مواساته له وأفراد أسرته ومشاركته في مصابهم، سائلاً الله أن يديم على سموه الصحة و العافية وأن لا يريه مكروه . Advertisements //انتهى// 22:54ت م 0189





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