اخبار السعوديه

11 فنانًا وفنانة يعالجون التشوه البصري في تبوك

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم 11 فنانًا وفنانة يعالجون التشوه البصري في تبوك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-21

11 فنانًا وفنانة يعالجون التشوه البصري في تبوك

متابعات الخليج 365 - واس

Advertisements

أطلقت أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع 11 فنانًا تشكيلياً مبادرة معالجة التشوه البصري في شوارع المنطقة ، وتزيين جداريات فنية بأنامل الفنانين والفنانات.
وانطلقت المبادرة في مدينة تبوك حيث تم تزيين جدارية بمساحة تتجاوز الـ 1250 متراً مربعاً ، مستخدمين في رسمهم أربعة أساليب فنية مابين التأثيري والواقعي والجرافيت والحروفيات واحتوت الجدارية على رمزية الخيل العربي المطرز بالحروفيات، وتم الانتهاء من العمل الأولي في فترة لم تتجاوز الـ 7 أيام.


وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم الغبان أن أمانة المنطقة تسعى من خلال هذه المبادرة التي يشرف عليها المهندس ذيب العطوي إلى تحويل التشوهات البصرية في شوارع المنطقة إلى لوحات فنية، بهدف معالجة التشوهات البصرية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخراً، مشيراً إلى أن الحملة هدفت إلى القضاء على مسببات التلوث وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة، ومعالجة التلوث البصري.
من جانبهم عبر المشاركون عن شكرهم لأمانة المنطقة على دعمها هذا العمل الذي سيسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري بمدينة تبوك، مؤكدين بذالك عزمهم على مواصلة العمل لإنجاز بقية الجداريات ومعالجة مظاهرها العشوائية بما يجعلها أكثر أناقة.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 11 فنانًا وفنانة يعالجون التشوه البصري في تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا