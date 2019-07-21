السعودية | الجبير: تصرفات إيران مرفوضة تماماً وعليها إدراك ذلك

شكرا لقرائتكم الجبير: تصرفات إيران مرفوضة تماماً وعليها إدراك ذلك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، الأحد، أن أي مساس بحرية الملاحة الدولية هو انتهاك للقانون الدولي.

وأضاف الجبير أنه على إيران أن تدرك أن تصرفاتها التي تشمل احتجاز ناقلة بريطانية مرفوضة تماماً.

أيضا أشار في تغريدة له عبر تويتر، إلى أنه على المجتمع الدولي ردع تصرفات وانتهاكات إيران التي تخالف القانون.

وكتب: "أي مساس بحرية الملاحة البحرية الدولية هو انتهاك للقانون الدولي، وعلى #إيران أن تدرك أن ما تقوم به من تصرفات وانتهاكات للقانون الدولي، والتي تشمل اعتراض سفن مدنية بما فيها احتجاز #السفينة_البريطانية في الخليج العربي، هو أمر مرفوض تماماً. وعلى المجتمع الدولي ردع مثل هذه الأعمال".

يذكر أن إيران كانت قد استولت على السفينة، ستينا إمبيرو، التي ترفع العلم البريطاني وعلى متنها 23 فرداً مساء الجمعة، وكشفت أجهزة التتبع البحري أنها كانت متجهة من ميناء الفجيرة إلى ميناء في المملكة العربية السعودية.

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من جهتها، أعلنت غرفة الشحن البريطانية، الأحد، أن استيلاء إيران على الناقلة في مياه سلطنة عمان انتهاك للقانون الدولي.

وأضافت غرفة الشحن البريطانية أن مخطط سير الناقلة يظهر استيلاء إيران عليها في مياه سلطنة عمان.

كما بعثت بريطانيا رسالة لمجلس الأمن بشأن اختطاف إيران لناقلة نفط تابعة لها قالت فيها إنه لا أدلة على زعم إيران أن الناقلة اصطدمت بقارب صيد إيراني.

كذلك أكدت بريطانيا في رسالتها أن قوات إيران اقتربت من الناقلة في المياه الإقليمية لسلطنة عمان، مشيرة إلى أن الإجراء الإيراني ضد الناقلة يمثل تدخلاً غير قانوني.

أيضا أضافت أن تهديد الملاحة في الممرات الدولية غير مقبول، ويمثل تصعيداً كبيراً، وأن التطورات الحالية مقلقة للغاية وأنها تعطي الأولوية للتهدئة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، السبت، أن لندن استدعت القائم بالأعمال الإيراني في لندن، بعد احتجاز ناقلة ترفع علم بريطانيا في مضيق هرمز.