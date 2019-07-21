رابط فحص توقيت صرف مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي للأسر المستفيدة 1440هـ

نقدم لكم من خلال موقع نجوم مصرية رابط الإستعلام عن مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي، حيث يتم فحص موعد صرف المساعدة من قبل رابط حددته وزارة العمل والتنمية الإجتماعية فيما سبق، وقد عينت الوزارة العديد من الشروط من أجل الإستفادة من الدعم المقدم للأسر المستفيدة من المقطوعة، وقد عينت العديد من الفئات التي تستحق الدعم، وهذا وتعتبر المقطوعة أحد ابرز الخدمات التي تقدمها السعودية للأسر ذات الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط او الأسر التي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية، وتسعى الوزارة من خلال تلك المساعدة لتوفير المشقة والعناء لكافة المواطنين، وذلك من باب الحرص على مساعدة المواطنين لإجتياز ظروف الحياة الصعبة .

شروط إستحقاق مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي

يجب أن يكون عمر المتقدم الذي يريد الحصول على مساعدة المقطوعة 35 عاماً .

يجب ان يمر عام على الأقل بين أخر مرة تم الحصول فيها على مساعدة المقطوعة .

كشف وزارة العمل على أن الأسر محدودة الدخل وأصحاب المعاشات، لهم الأولوية في الحصول على المساعدة المقطوعة .

حددت وزارة العمل على أن الحد الأعلي للإستفادة من المقطوعة هو 30 ألف ريال سعودي.

يتم تحديد المقطوعة وفقاً لعدد أفراد الأسرة وقيمة الدخل .

إستعلام مساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440

يتم الإستعلام عن مدى أحقية الأسرة في الحصول على مساعدة المقطوعة بعد أن يتم دراسة الطلب من قبل العديد من الجهات المعنية والمسؤولة في الوزارة، ويمكنك عزيزي الزائر الإستعلام من خلال الرابط الرسمي للوزارة العمل والتنمية الإجتماعية من خلال الرابط التالي هـــنـــا