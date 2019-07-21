الجهني: فرص أمطار المصايف تتزايد

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير الفلكي وعضو لجنة تسميات، زياد الجهني أن المصايف السعودية على موعد مع المزيد من الأمطار الصيفية خلال هذه الفترة.

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وقال الجهني : كلما هبّت الرياح الجنوبية تزداد معها درجات الحرارة بشكل كبير وتتصاعد معها نسب الرطوبة وتنشأ بسببها السحب الرعدية الغزيرة على المرتفعات والمصايف، لذلك مع كل موجة حارة تتعرض لها مناطق المملكة تتصاعد فرص أمطار المصايف بشكل كبير وهذا المتوقع الآن.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة، مكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها. كما يستمر تأثير العوالق الترابية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.