قرقاش: التحالف العربي صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة

أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش، بالتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن وفي قلبه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، قائلًا، إنه «صلب وقوي وعزز آلياته امتحان الأزمة والحرب».

وأوضح وزير الدولة الإماراتي، أن التحالف العربي يستعد للمرحلة القادمة بأدواته السياسية والعسكرية وبإصرار على تحقيق أهدافه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أنه حقق مجموعة من أهدافه الاستراتيجية وعلى رأسها صد محاولات تغيير التوازنات الاستراتيجية في المنطقة وعودة الدولة وتحرير الأرض، ويبقى أمامه مشروع الاستقرار السياسي واستدامته.

اتهمت الحكومة اليمنية مليشيا الحوثي الإرهابية، اليوم السبت، بمنع المواطنين في مناطق سيطرة المليشيا من السفر لأداء فريضة الحج عبر إجراءات قمعية.

وقال وزير حقوق الإنسان اليمني، محمد عسكر، إن المليشيات الحوثية (المدعومة من إيران) ‏لم تكتفِ بمصادرة دنيا اليمنيين بل تسعى لمصادرة الدين أيضًا من خلال منع المواطنين الذين تحت سيطرتها من القيام بفريضة الحج، وذلك بمصادرة جوازات سفرهم وهوياتهم.

Advertisements

ودعا عسكر، في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، كل المنظمات الحقوقية لإدانة هذا السلوك الذي وصفه بالمشين، قائلًا، إنه يتنافى مع حق الإنسان في ممارسة الشعائر الدينية.

بدوره، أكد وزير الأوقاف والإرشاد اليمني، أحمد عطية، أن المليشيا الحوثية تضع عقبات وعراقيل أمام الحجاج اليمنيين بغرض أخذ جبايات مالية من المكاتب، مشيرًا إلى أن العناصر الحوثية الإرهابية اتخذت إجراءً لمصادرة جوازات حجاج اليمن الصادرة من مناطق الشرعية. وحذر وزير الأوقاف، من تسييس شعائر الحج.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت تعميمًا يقضي بمصادرة أي جوازات صادرة من مناطق الشرعية، بالتزامن مع بدء تفويج الحجاج اليمنيين إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

