فتح باب القبول في الجامعة العربية المفتوحة لخريجي الثانوية

أعلنت الجامعة العربية المفتوحة، فتح باب القبول لخريجي المرحلة الثانوية في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 1440هـ - 1441هـ، بدءًا من اليوم الأحد 18 ذي القعدة 1440هـ ولمدة 30 يومًا.

وتستقبل الجامعة العربية المفتوحة الطلبة من الجنسين في كليات إدارة الأعمال، والدراسات اللغوية الإنجليزية، والحاسب الآلي، في فروعها بمدن الرياض، جدة، المدينة المنورة، الأحساء، الدمام، حائل.

بدوره، قال الدكتور علي الشهراني، مدير الجامعة العربية المفتوحة، إن الجامعة تركز على جودة التعليم المقدمة للطلبة من الجنسين في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتسعى ضمن خططها الاستراتيجية للبحث عن فتح مسارات أوسع في جميع التخصصات.

وللتسجيل عبر الرابط التالي اضغط هنا