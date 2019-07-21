الحصيني: موجة حر شديدة تمر بها المملكة.. بدءًا من غد

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، أن تشهد المملكة ومنطقة الخليج، غدًا الإثنين، موجة حر شديدة خامسة متوقعة.

وقال الحصيني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: بعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل.. متوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي (بداية من غد الإثنين) لتصل إلى (٥٠) درجة مئوية على الشرقية والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق مدة أسبوع».

وفي سياق ذي صلة، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أمس السبت، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي المدينة المنورة، ومكة المكرمة خاصةً الأجزاء الساحلية منها.

وفي بيان صادر عنها، توقّعت الهيئة، استمرار تأثير العوالق الترابية التي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، وجازان، وعسير والباحة، مشيرة إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وعن حالة البحر الأحمر، قالت هيئة الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-48 كم/ساعة، بينما يصل ارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، أما عن حالة الخليج العربي، فأكدت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر.