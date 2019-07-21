السعودية اليوم / تطورات الأوضاع الأمنية في العراق



بغداد 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

قتل 7 مسلحين ودمر 23 وكراً لتنظيم داعش الإرهابي اليوم ، في هجمات جوية وبرية مشتركة في محافظة نينوى شمالي العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان صحفي بمقتل 3 إرهابيين وتدمير 19 وكراً، و 4 عبوات ناسفة بضربات جوية نفذها طيران التحالف الدولي غرب بحيرة سنيسلة جنوب الموصل, في حين عثرت القوات الأمنية العراقية المشتركة على عجلة ودراجتين ناريتين أثناء تنفيذها واجب تفتيش في المنطقة المحيطة ببحيرة سنيسلة وحتى الحدود الدولية.

كما قتلت القوات الأمنية العراقية المشتركة 4 إرهابيين ودمرت 4 أوكار للارهابيين وحزامين ناسفين ورمانة يدوية أثناء تفتيشها المنطقة المحصورة بين جزيرة الشمسيات وقرية تل الشوك فضلاً عن الجزر الوسطية على نهر دجلة جنوب مدينة الموصل .

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13:36ت م

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