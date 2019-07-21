السعودية اليوم / التحالف الإسلامي ينظم ندوته الثانية حول بناء القدرات الفكرية والبحثية لمواجهة التطرف العنيف



الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واس

ينظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب غداً، ندوته الشهرية الثانية بعنوان "بناء القدرات الفكرية والبحثية لمواجهة التطرف العنيف"، بمقر الأمانة العامة للتحالف بالرياض.

وتستضيف الندوة عدداً من الخبراء والباحثين والمختصين في رصد التطرف العنيف وتحليله والأساليب الفكرية للتصدي له، ويتمثل الهدف من الندوة في استعراض تجارب المراكز البحثية المتخصصة في محاربة التطرف العنيف من خلال عرض التجارب

وأشار أمين عام التحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي ينظمها التحالف للوقوف على تجارب الدول الأعضاء وخبراتها ضمن مجالات عمل التحالف، ولاسيما محاربة الفكر الإرهابي في دول التحالف الإسلامي والتصدي لنظرياته وأطروحاته ومفاهيمه، بما يسهم في إحباط مخططات قادة هذا الفكر وأتباعه.

من جهته أفاد مدير إدارة التخطيط والتنسيق بمركز التحالف العقيد حسن العمري، أن الندوة تناقش ثلاث أوراق عمل، إذ يقدّم رئيس معهد إسلام أباد للبحوث السياسية, سفير باكستان السابق لدى المملكة العربية السعودية, الممثل الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC) السفير خان هاشم بن صديق، ورقة بحثية بعنوان (رؤية باكستان في مكافحة التطرف العنيف من خلال بناء نهج فكري ومجتمعي)، كما يعرض المدير التنفيذي للمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في الإمارات العربية المتحدة مقصود كروز، ورقة بحثية بعنوان (تجربة مراكز البحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف), ومن المملكة العربية السعودية يقدم العميد الدكتور خالد البريثن من مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع ورقة بعنوان (مواجهة ظاهرة التطرف العنيف من منظور المعالجة الفكرية).

// انتهى //

13:35ت م

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الرياض 18 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 21 يوليو 2019 م واسينظم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب غداً، ندوته الشهرية الثانية بعنوان "بناء القدرات الفكرية والبحثية لمواجهة التطرف العنيف"، بمقر الأمانة العامة للتحالف بالرياض.وتستضيف الندوة عدداً من الخبراء والباحثين والمختصين في رصد التطرف العنيف وتحليله والأساليب الفكرية للتصدي له، ويتمثل الهدف من الندوة في استعراض تجارب المراكز البحثية المتخصصة في محاربة التطرف العنيف من خلال عرض التجارب السعودية والباكستانية والإماراتية في هذا الصدد.وأشار أمين عام التحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن سلسلة الندوات الشهرية التي ينظمها التحالف للوقوف على تجارب الدول الأعضاء وخبراتها ضمن مجالات عمل التحالف، ولاسيما محاربة الفكر الإرهابي في دول التحالف الإسلامي والتصدي لنظرياته وأطروحاته ومفاهيمه، بما يسهم في إحباط مخططات قادة هذا الفكر وأتباعه.من جهته أفاد مدير إدارة التخطيط والتنسيق بمركز التحالف العقيد حسن العمري، أن الندوة تناقش ثلاث أوراق عمل، إذ يقدّم رئيس معهد إسلام أباد للبحوث السياسية, سفير باكستان السابق لدى المملكة العربية السعودية, الممثل الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي (OIC) السفير خان هاشم بن صديق، ورقة بحثية بعنوان (رؤية باكستان في مكافحة التطرف العنيف من خلال بناء نهج فكري ومجتمعي)، كما يعرض المدير التنفيذي للمركز الدولي للتميز لمكافحة التطرف العنيف (هداية) في الإمارات العربية المتحدة مقصود كروز، ورقة بحثية بعنوان (تجربة مراكز البحوث في مجال مكافحة التطرف العنيف), ومن المملكة العربية السعودية يقدم العميد الدكتور خالد البريثن من مركز الحرب الفكرية التابع لوزارة الدفاع ورقة بعنوان (مواجهة ظاهرة التطرف العنيف من منظور المعالجة الفكرية).// انتهى //13:35ت م0077

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