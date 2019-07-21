فيديو.. ضبط مهربي مخدرات في كمائن مُحكمة

2019-07-21

متابعات الخليج 365 - جدة

وجهت فرق مكافحة المخدرات بجدة عدة ضربات أمنية لمهربي ومروجي السموم، حيث تمكنت من الإطاحة بعدد منهم ومصادرة ما بحوزتهم في كمائن محكمة.

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ونشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على “سناب شات” مقاطع مصورة تظهر لحظات الإطاحة بعدد من تجار المخدرات، أحدهم من جنسية عربية بعد محاولته ترويج نحو 600 قرص من “الترامادول” مهربة من الفلبين، حيث تم عمل كمين محكم له والإطاحة به.

كما أطاح رجال الأمن في عملية أخرى بشخص من جنسية عربية أيضا وبحوزته نحو 3 كيلوجرامات من مادة “الشبو” ومبلغ مالي وميزان وأكياس معبأة ومعدة للبيع ومكبس، حيث تم اتخاذ الإجراءات الأمنية بحقه.