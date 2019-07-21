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2019-07-21 توضيح من العدل بشأن تاريخ انعقاد جلسات المحاكم متابعات الخليج 365 - الرياض رد حساب التواصل العدلي، عبر “تويتر”، اليوم الأحد، على تساؤل بشأن تاريخ انعقاد جلسات المحاكم. وأوضح التواصل العدلي رداً على سؤال مواطن قال خلاله: “ما هو التاريخ المعتمد في انعقاد جلسات المحاكم! “. Advertisements وأوضح حساب التواصل العدلي أن التاريخ الرسمي المعتمد في انعقاد الجلسات هو تقويم أم القرى.









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