محمد بن مسعود - الدمام - نقلت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على برنامج "سناب شات"، عمليات قبض ميدانية لمروجي مخدرات نفّذها رجال مكافحة المخدرات في محافظة جدة. وتضمّنت المشاهد عمليات ضبط لمخدرات متنوعة ما بين ترامادول وشبو وضبط مستقبليها ومروّجيها في عمليات أمنية ناجحة. يشار إلى أن عمليات الضبط تم نقلها بشكل مباشر على "سناب الداخلية" خلال تنفيذها فجر اليوم في محافظة جدة. بالفيديو.. "سناب الداخلية" ينقل عمليات قبض ميدانية لمروجي مخدرات في جدة عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-21 نقلت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على برنامج "سناب شات"، عمليات قبض ميدانية لمروجي مخدرات نفّذها رجال مكافحة المخدرات في محافظة جدة. وتضمّنت المشاهد عمليات ضبط لمخدرات متنوعة ما بين ترامادول وشبو وضبط مستقبليها ومروّجيها في عمليات أمنية ناجحة. يشار إلى أن عمليات الضبط تم نقلها بشكل مباشر على "سناب الداخلية" خلال تنفيذها فجر اليوم في محافظة جدة. Advertisements 21 يوليو 2019 - 18 ذو القعدة 1440 10:24 AM نقلت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي على برنامج "سناب شات"، عمليات قبض ميدانية لمروجي مخدرات نفّذها رجال مكافحة المخدرات في محافظة جدة. وتضمّنت المشاهد عمليات ضبط لمخدرات متنوعة ما بين ترامادول وشبو وضبط مستقبليها ومروّجيها في عمليات أمنية ناجحة. يشار إلى أن عمليات الضبط تم نقلها بشكل مباشر على "سناب الداخلية" خلال تنفيذها فجر اليوم في محافظة جدة. ، بالفيديو.. "سناب الداخلية" ينقل عمليات قبض ميدانية لمروجي مخدرات في جدة ،

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